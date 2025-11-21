https://ria.ru/20251121/varlamov-2056482210.html
Блогер-иноагент Варламов* сохранил ИП в России
Блогер-иноагент Варламов* сохранил ИП в России - РИА Новости, 21.11.2025
Блогер-иноагент Варламов* сохранил ИП в России
Блогер-иноагент Илья Варламов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые... РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Блогер-иноагент Илья Варламов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Мещанский суд Москвы
в августе заочно приговорил Варламова
* к восьми годам лишения свободы со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск.
При этом, по документам, Варламов* не закрыл ИП в России
. Так, 13 сентября в налоговую были предоставлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию, что можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.
Как указано в документах, Варламов* зарегистрировал ИП в феврале 2013 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность рекламная", а в качестве дополнительного - "прочие виды полиграфической деятельности".
Минюст РФ в марте 2023 года включил блогера в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.