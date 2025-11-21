Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 21.11.2025 (обновлено: 09:50 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/vagony-2056501202.html
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива - РИА Новости, 21.11.2025
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива
Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:40:00+03:00
2025-11-21T09:50:00+03:00
происшествия
москва
владивосток
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056510302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3478f566a0524dd5ad7ddd9c50fed194.jpg
https://ria.ru/20251110/vagony-2053864170.html
https://ria.ru/20251120/ural-2056165051.html
москва
владивосток
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место ЧП в Иркутской области, где с рельсов сошел грузовой поезд
Грузовой поезд с углем сошел с рельсов сегодня ночью из-за оставленного на ж/д путях постороннего предмета
2025-11-21T08:40
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056510302_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9284274423644ac11a92cc29ecb3142e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владивосток, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Владивосток, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива

В Иркутской области из-за схода вагонов с рельс задерживаются семь поездов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД.
Инцидент произошел в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга). По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный посторонний предмет на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт.
Сошедшие с рельсов вагоны в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
10 ноября, 07:30
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело.
"Для координации работ по ликвидации последствий схода на Восточной-Сибирской железной дороге работает штаб. Движение поездов по участку временно приостановлено. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда: №1 ВладивостокМосква; №2 Москва – Владивосток; №9 Владивосток – Москва; №69 Чита – Москва; №137 ИркутскАбакан;№57 Иркутск – Красноярск; №147 Иркутск – Тайшет. Максимальное время задержки составляет 9 часов", - говорится в сообщении ВСЖД.
Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
Отмечается, что железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается повреждённая опора и работа контактной сети.
В работах задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника.
Возгорание вагонов-цистерн грузового поезда на перегоне Шамары-Кордон - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Урале задержали поезда после возгорания вагонов
20 ноября, 01:45
 
ПроисшествияМоскваВладивостокИркутскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала