В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива - РИА Новости, 21.11.2025
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива
Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ВСЖД.
Место ЧП в Иркутской области, где с рельсов сошел грузовой поезд
Грузовой поезд с углем сошел с рельсов сегодня ночью из-за оставленного на ж/д путях постороннего предмета
В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива
В Иркутской области из-за схода вагонов с рельс задерживаются семь поездов
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости.
Семь пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов и локомотива на участке ВСЖД в Иркутской области, сообщается в Telegram-канале
ВСЖД.
Инцидент произошел в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга). По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
, на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Приангарье произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный посторонний предмет на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело.
"Для координации работ по ликвидации последствий схода на Восточной-Сибирской железной дороге работает штаб. Движение поездов по участку временно приостановлено. В настоящее время задерживаются пассажирские поезда: №1 Владивосток
– Москва
; №2 Москва – Владивосток; №9 Владивосток – Москва; №69 Чита
– Москва; №137 Иркутск
– Абакан
;№57 Иркутск – Красноярск
; №147 Иркутск – Тайшет
. Максимальное время задержки составляет 9 часов", - говорится в сообщении ВСЖД.
Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
Отмечается, что железнодорожники восстанавливают насыпь, укрепляют полотно, далее будут укладывать новую рельсошпальную решетку. Также восстанавливается повреждённая опора и работа контактной сети.
В работах задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника.