Вагенкнехт призвала Евросоюз предложить снятие санкций с России

БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Европейский союз должен предложить снятие санкций с Российской Федерации и возобновить отношения с Москвой в области поставок энергоресурсов взамен на урегулирование в конфликте на Украине, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.