Умер сценарист Анатолий Усов

Культура
 
17:41 21.11.2025
Сценарист Анатолий Усов умер на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ в пятницу. РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сценарист Анатолий Усов умер на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ в пятницу.
"Двадцатого ноября 2025 года на 86-м году ушел из жизни наш друг и коллега – советский и российский сценарист, член Союза кинематографистов России Анатолий Николаевич Усов (1940-2025)", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Усов написал сценарии к таким фильмам, как "Про Витю, про Машу и морскую пехоту" (1973), "Турындыка", "Додумался, поздравляю!", "У нас новенькая", "Примите телеграмму в долг", "Счастливая, Женька!", "Ночной экипаж", "Счастливчик", "Неизвестные страницы из жизни разведчика", "Наш человек в Сан-Ремо", "Ближний круг", "Все то, о чем мы так долго мечтали", "Тайна "Волчьей пасти" и других.
"Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича", - подчеркнули в пресс-службе.
Прощание с Усовым пройдет 22 ноября в 12.30 в прощальном зале при больнице имени Юдина в Москве. Кинодраматурга похоронят в городе Жуков.
Сергей Десницкий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Умер актер и режиссер Сергей Десницкий
19 ноября, 18:36
 
КультураРоссияМосква
 
 
