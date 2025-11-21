НАБУ рассказало о коррупционной схеме по незаконной продаже морского флота

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота, сообщило НАБУ.

« " НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Черазморпуть", в результате которой государству нанесен двойной ущерб: имуществом незаконно завладели, а средства от его дальнейшей продажи растратили", — говорится в публикации в Telegram-канале.

По данным следствия, в январе 2020 года исполняющий обязанности начальника госпредприятия начал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Ильичевск — объекта площадью 4,3 гектара с выходом к морю. На тот момент отчуждение имущества было запрещено из-за моратория, однако чиновник привлек оценщика, который искусственно занизил стоимость с 59 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов) до 6,5 миллиона гривен (154 тысячи долларов). В результате через незаконные торги ее продали сообщникам за 13,5 миллиона гривен (320 тысяч долларов).

« "В дальнейшем объект внесли в уставный капитал соорганизатора схемы, то есть легализовали имущество, вероятно, полученное преступным путем. Впоследствии средства в сумме 11,5 миллиона гривен (273 тысячи долларов. — Прим. ред.), поступившие на счет ГП от продажи базы флота, были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов "Геническ" и "Херсонес". Фактически же эти суда находились в Индии , а подконтрольное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию", — добавили в ведомстве.

Четырем участникам схемы предъявили обвинения, двум из них — оценщику и соорганизатору — заочно. Отмечается, что бывшего и. о. начальника госпредприятия и его сообщника задержали.

До этого на Украине разразился другой серьезный скандал. Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.