Источник: украденных на Украине денег хватило бы на содержание бригады ВСУ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские волонтеры подсчитали, что на украденные участниками коррупционного скандала на Украине деньги можно было целый год содержать полноценную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В деле фигурирует сумма в более чем 100 миллионов долларов США , украденных друзьями Зеленского из "95-го квартала". Как и ожидалось, больше всех негодуют по поводу ситуации вокруг " Энергоатома " волонтеры, которые ежемесячно отчитываются о снижении объема пожертвований на ВСУ . Некоторые не поленились и посчитали, на что могли бы пойти украденные бандой Зеленского деньги. По их расчетам, на эту сумму можно целый год содержать полноценную бригаду ВСУ", - сказал собеседник агентства.

По подсчетам волонтеров, на украденную сумму можно было закупить 2-3 миллиона турникетов, 50 тысяч бронежилетов, более 50 систем ПВО ближнего действия, 20 тысяч автомобилей, в которых ВСУ испытывают особый дефицит, добавил он.

"Однако в этой ситуации они могут винить только себя. Как бы это парадоксально ни звучало, но в стране победившего "майдана" активисты этого самого "майдана" винят коррупционеров, пришедших к власти в результате "майдана", в неудачах армии на войне, которая началась из-за "майдана", главной целью которого заявлялась борьба с коррупцией", - сказал представитель силовых структур.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.