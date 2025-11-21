Рейтинг@Mail.ru
Источник: украденных на Украине денег хватило бы на содержание бригады ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 21.11.2025 (обновлено: 23:12 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056718588.html
Источник: украденных на Украине денег хватило бы на содержание бригады ВСУ
Источник: украденных на Украине денег хватило бы на содержание бригады ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
Источник: украденных на Украине денег хватило бы на содержание бригады ВСУ
Украинские волонтеры подсчитали, что на украденные участниками коррупционного скандала на Украине деньги можно было целый год содержать полноценную бригаду ВСУ, РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T21:53:00+03:00
2025-11-21T23:12:00+03:00
в мире
украина
сша
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056718955.html
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056475266.html
https://ria.ru/20251120/putin-2056452335.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Источник: украденных на Украине денег хватило бы на содержание бригады ВСУ

Украденных на Украине денег хватило бы, чтобы год содержать бригаду ВСУ

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские волонтеры подсчитали, что на украденные участниками коррупционного скандала на Украине деньги можно было целый год содержать полноценную бригаду ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В среду украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило обнародование новой информации по коррупционному скандалу, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что посол ЕС на Украине Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима.
Украинский десантный корабль Юрий Олефиренко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
НАБУ рассказало о коррупционной схеме по незаконной продаже морского флота
Вчера, 22:00
"В деле фигурирует сумма в более чем 100 миллионов долларов США, украденных друзьями Зеленского из "95-го квартала". Как и ожидалось, больше всех негодуют по поводу ситуации вокруг "Энергоатома" волонтеры, которые ежемесячно отчитываются о снижении объема пожертвований на ВСУ. Некоторые не поленились и посчитали, на что могли бы пойти украденные бандой Зеленского деньги. По их расчетам, на эту сумму можно целый год содержать полноценную бригаду ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По подсчетам волонтеров, на украденную сумму можно было закупить 2-3 миллиона турникетов, 50 тысяч бронежилетов, более 50 систем ПВО ближнего действия, 20 тысяч автомобилей, в которых ВСУ испытывают особый дефицит, добавил он.
"Однако в этой ситуации они могут винить только себя. Как бы это парадоксально ни звучало, но в стране победившего "майдана" активисты этого самого "майдана" винят коррупционеров, пришедших к власти в результате "майдана", в неудачах армии на войне, которая началась из-за "майдана", главной целью которого заявлялась борьба с коррупцией", - сказал представитель силовых структур.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине
Вчера, 02:38
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра.
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин прокомментировал коррупционный скандал на Украине
20 ноября, 22:42
 
В миреУкраинаСШАТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала