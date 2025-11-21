Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под её контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото