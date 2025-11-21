Рейтинг@Mail.ru
21.11.2025
18:15 21.11.2025
Украинские чиновники положительно оценили план США по Украине, пишут СМИ
Украинские чиновники положительно оценили план США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Украинские чиновники положительно оценили план США по Украине, пишут СМИ
Украинские чиновники, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров, положительно оценили... РИА Новости, 21.11.2025
Украинские чиновники положительно оценили план США по Украине, пишут СМИ

NYP: украинские чиновники позитивно оценили новый план США по Украине

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Украинские чиновники, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров, положительно оценили предложенный США новый план по урегулированию конфликта на Украине, пишет New York Post со ссылкой на американского чиновника.
"Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что украинские официальные лица, в том числе главный советник (Владимира - ред.) Зеленского Рустем Умеров, дали "положительный" отклик и "согласились с большей частью плана" после обсуждений со спецпосланником (президента США Дональда - ред.) Трампа Стивом Уиткоффом в Майами в конце прошлого месяца", - пишет СМИ.
Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Вэнсом план урегулирования, пишет Axios
Вчера, 18:10
При этом, как отмечает издание, в пятницу Умеров отрицал такую версию, заявив агентству Ассошиэйтед Пресс, что он лишь организовывал необходимые встречи.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Московский Кремль
Песков ответил на вопрос о новом плане по урегулированию на Украине
20 ноября, 13:18
 
