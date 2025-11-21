https://ria.ru/20251121/ukraina-2056669105.html
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, заявило Министерство энергетики.
«
"Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на прежнем уровне. <...> Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории страны 10 октября. Власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, но с 13-го числа вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указывал, что предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов. Температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.