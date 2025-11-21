Спикер Рады встретился с министром армии США

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил в пятницу, что встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, как утверждается, на встрече обсуждался предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию на Украине.