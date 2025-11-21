Рейтинг@Mail.ru
Спикер Рады встретился с министром армии США - РИА Новости, 21.11.2025
16:42 21.11.2025
Спикер Рады встретился с министром армии США
Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил в пятницу, что встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, как утверждается, на встрече...
Спикер Рады встретился с министром армии США

Спикер Рады Стефанчук обсудил с министром обороны США Дрисколлом план по Украине

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Руслан Стефанчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил в пятницу, что встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, как утверждается, на встрече обсуждался предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию на Украине.
"Провел встречу с министром сухопутных сил США Дэниелом Дрисколлом — первый визит чиновника такого уровня на Украину за более четверть века… Обсудили мирную инициативу США", - написал Стефанчук в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе набросились на Каллас из-за дерзкого плана ЕС по Украине
Вчера, 16:04
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: Киев считает, что план США и коррупционный скандал совпали не случайно
Вчера, 15:23
 
В миреУкраинаСШАРоссияРуслан СтефанчукДмитрий ПесковFacebookНАТОВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
