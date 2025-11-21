На Украине уволили замглавы САП по подозрению в утечках информации

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрея Синюка уволили с занимаемой должности по подозрению в причастности к утечкам информации по резонансному делу о коррупции в энергетике, сообщает в пятницу украинское радио NV.
Ранее глава САП Александр Клименко заявил о служебных расследованиях в ведомстве на предмет возможной причастности прокуроров ведомства к утечкам информации по делу о коррупции в энергетике на Украине.
"Заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка, которого подозревают в системном "сливе" информации о расследованиях, в частности, по делу "Мидас", уволили с должности", - говорится в статье радиостанции, которая ссылается на источники.
Отмечается, что увольнению предшествовало служебное расследование по факту его встреч с вероятными фигурантами расследований. По данным СМИ, Синюк также мог систематически распространять подробности других расследований, в том числе в отношении офиса Зеленского.
Позднее украинское агентство Укринформ сообщило со ссылкой на самого Синюка, что чиновник уволился по собственному желанию.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
