На Украине уволили замглавы САП по подозрению в утечках информации

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замруководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрея Синюка уволили с занимаемой должности по подозрению в причастности к утечкам информации по резонансному делу о коррупции в энергетике, сообщает в пятницу украинское радио NV.

Ранее глава САП Александр Клименко заявил о служебных расследованиях в ведомстве на предмет возможной причастности прокуроров ведомства к утечкам информации по делу о коррупции в энергетике на Украине

"Заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Синюка, которого подозревают в системном "сливе" информации о расследованиях, в частности, по делу "Мидас", уволили с должности", - говорится в статье радиостанции, которая ссылается на источники.

Отмечается, что увольнению предшествовало служебное расследование по факту его встреч с вероятными фигурантами расследований. По данным СМИ, Синюк также мог систематически распространять подробности других расследований, в том числе в отношении офиса Зеленского

Позднее украинское агентство Укринформ сообщило со ссылкой на самого Синюка, что чиновник уволился по собственному желанию.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.