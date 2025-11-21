Рейтинг@Mail.ru
Польский депутат дал совет украинцам
12:14 21.11.2025 (обновлено: 12:16 21.11.2025)
Польский депутат дал совет украинцам
в мире, украина, польша, тимур миндич, славомир ментцен, радослав сикорский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Тимур Миндич, Славомир Ментцен, Радослав Сикорский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинцам надо перестать воровать, тогда им не надо будет помогать, заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что до конца года предоставит 100 миллионов долларов на вооружение для Украины из бюджета МИД.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Вы проиграете": Туск обратился к Зеленскому
15 ноября, 05:27
"Ближайшие сотрудники Зеленского украли 100 миллионов долларов, и сразу после этого Сикорский хочет перевести 100 миллионов долларов Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придётся им помогать", - написал Ментцен на платформе Х.
Депутат подчеркнул, что деньги польских налогоплательщиков должны быть потрачены на нужды поляков, а не разворовываться на Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Туск рассказал, почему Украина теряет поддержку Запада
14 ноября, 15:14
 
В мире, Украина, Польша, Тимур Миндич, Славомир Ментцен, Радослав Сикорский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
 
 
