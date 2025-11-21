Польский депутат дал совет украинцам

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинцам надо перестать воровать, тогда им не надо будет помогать, заявил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.

В четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что до конца года предоставит 100 миллионов долларов на вооружение для Украины из бюджета МИД.

"Ближайшие сотрудники Зеленского украли 100 миллионов долларов, и сразу после этого Сикорский хочет перевести 100 миллионов долларов Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придётся им помогать", - написал Ментцен на платформе Х.

Депутат подчеркнул, что деньги польских налогоплательщиков должны быть потрачены на нужды поляков, а не разворовываться на Украине.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.