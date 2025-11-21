https://ria.ru/20251121/ukraina-2056529576.html
Киев не может выполнить требования плана США, заявил Медведчук
Киев не может выполнить требования плана США, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.11.2025
Киев не может выполнить требования плана США, заявил Медведчук
Власти Украины не в состоянии выполнить требования США по мирному урегулированию, они предполагают полную перезагрузку власти и идеологии государства, которую... РИА Новости, 21.11.2025
Киев не может выполнить требования плана США, заявил Медведчук
Медведчук: власти Украины не могут выполнить требования США по урегулированию
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Украины не в состоянии выполнить требования США по мирному урегулированию, они предполагают полную перезагрузку власти и идеологии государства, которую сейчас на Украине некому обеспечить, нынешний режим хочет управлять страной до бесконечности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Те пункты плана, которые попали в СМИ, предполагают не уступки, а кардинальное изменение внешней и внутренней политики Украины
, это полная перезагрузка власти и идеологии государства, обеспечить такой поворот сегодня в Украине (Владимира - ред.) Зеленского некому, тех, кто мог это осуществить, изгнали, посадили или убили. Назад дороги нет", - говорится в заявлении Медведчука
, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он отметил, что есть требования Вашингтона
, которые нынешнее руководство Украины выполнить не в состоянии. "Не потому, что эти требования плохие или несправедливые, а потому, что администрация концлагеря не в состоянии обеспечить демократические преобразования. И есть руководство страны, которое хочет управлять ей до бесконечности, не оглядываясь на законы, права и свободы граждан", - добавил Медведчук.
По его словам, мир для Зеленского не приемлем ни в каком виде. "Если нелегитимный хоть в чем-то уступит - это приговор его преступной политике, потому он будет крутиться, как вошь на гребешке, но не соглашаться ни с чем", - заявил Медведчук.