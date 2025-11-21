Киев не может выполнить требования плана США, заявил Медведчук

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Украины не в состоянии выполнить требования США по мирному урегулированию, они предполагают полную перезагрузку власти и идеологии государства, которую сейчас на Украине некому обеспечить, нынешний режим хочет управлять страной до бесконечности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, мир для Зеленского не приемлем ни в каком виде. "Если нелегитимный хоть в чем-то уступит - это приговор его преступной политике, потому он будет крутиться, как вошь на гребешке, но не соглашаться ни с чем", - заявил Медведчук.