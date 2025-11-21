Рейтинг@Mail.ru
10:58 21.11.2025 (обновлено: 11:04 21.11.2025)
Киев не может выполнить требования плана США, заявил Медведчук
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), виктор медведчук, дело миндича
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Украины не в состоянии выполнить требования США по мирному урегулированию, они предполагают полную перезагрузку власти и идеологии государства, которую сейчас на Украине некому обеспечить, нынешний режим хочет управлять страной до бесконечности, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Те пункты плана, которые попали в СМИ, предполагают не уступки, а кардинальное изменение внешней и внутренней политики Украины, это полная перезагрузка власти и идеологии государства, обеспечить такой поворот сегодня в Украине (Владимира - ред.) Зеленского некому, тех, кто мог это осуществить, изгнали, посадили или убили. Назад дороги нет", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Он отметил, что есть требования Вашингтона, которые нынешнее руководство Украины выполнить не в состоянии. "Не потому, что эти требования плохие или несправедливые, а потому, что администрация концлагеря не в состоянии обеспечить демократические преобразования. И есть руководство страны, которое хочет управлять ей до бесконечности, не оглядываясь на законы, права и свободы граждан", - добавил Медведчук.
По его словам, мир для Зеленского не приемлем ни в каком виде. "Если нелегитимный хоть в чем-то уступит - это приговор его преступной политике, потому он будет крутиться, как вошь на гребешке, но не соглашаться ни с чем", - заявил Медведчук.
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
 
Заголовок открываемого материала