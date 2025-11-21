СМИ раскрыли, что обсуждала делегация США на Украине

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Делегация американских военных во главе с министром армии Дэном Дрисколлом обсуждала на Украине пути достижения прогресса в вопросе урегулирования и предлагаемого США плана, при этом беседовав об увеличении военной поддержки Киеву, передает агентство Блумберг.
Ранее газета Politico сообщала, что президент США Дональд Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.
"Делегация высокопоставленных американских военных должностных лиц во главе с министром армии Дэном Дрисколлом была на этой неделе в Киеве и обсуждала пути прогресса, варианты включают в себя увеличение военной поддержки", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг со ссылкой на источник отмечает также, что переговоры по предлагаемому США плану по Украине "остаются нестабильными".
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирноеурегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение численности ВСУ. Плантакже включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину
20 ноября, 09:02