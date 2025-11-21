https://ria.ru/20251121/ukraina-2056477641.html
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине
Украина не сможет бесконечно поддерживать конфликт против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю... РИА Новости, 21.11.2025
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине
Миршаймер: Украина отныне не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию