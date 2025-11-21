Рейтинг@Mail.ru
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 21.11.2025
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине
Украина не сможет бесконечно поддерживать конфликт против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю... РИА Новости, 21.11.2025
россия
украина
харьковская область
"Они на грани": в США раскрыли, что произошло на Украине

Миршаймер: Украина отныне не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию

Вашингтон
Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Украина не сможет бесконечно поддерживать конфликт против России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. <…> Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт", — отметил он.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области.
По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области. За сутки потери ВСУ составили порядка 1370 военнослужащих.
