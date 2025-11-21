МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Раненные солдаты и офицеры ВСУ были вынуждены платить за доставку в госпиталь, сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Трагедия коррупции настолько велика, что уже какое-то время на поле боя есть раненые, украинские солдаты и офицеры, которым приходилось платить кому-то, чтобы их отвезли в госпиталь. Подумайте об этом. Вдовы и сироты украинских солдат, которые погибают, вообще ничего не получают. Чеки, которые должны были достаться им, присваиваются командирами батальонов и бригад в украинской армии. В этом огромном мошенничестве замешаны все", — заявил эксперт.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.