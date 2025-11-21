Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 21.11.2025 (обновлено: 02:40 21.11.2025)
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине
Раненные солдаты и офицеры ВСУ были вынуждены платить за доставку в госпиталь, сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
герман галущенко
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
киев
в мире, украина, киев, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, вооруженные силы украины, коррупция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины, Коррупция
В США раскрыли новые подробности коррупционной схемы на Украине

Макгрегор: раненным солдатам ВСУ приходилось платить за доставку в госпиталь

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Раненные солдаты и офицеры ВСУ были вынуждены платить за доставку в госпиталь, сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Трагедия коррупции настолько велика, что уже какое-то время на поле боя есть раненые, украинские солдаты и офицеры, которым приходилось платить кому-то, чтобы их отвезли в госпиталь. Подумайте об этом. Вдовы и сироты украинских солдат, которые погибают, вообще ничего не получают. Чеки, которые должны были достаться им, присваиваются командирами батальонов и бригад в украинской армии. В этом огромном мошенничестве замешаны все", — заявил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Украину заставили отдать Запорожскую АЭС. Но есть нюанс
20 ноября, 08:00
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Европа объявила бунт против Трампа: Зеленский готов стоять до конца
19 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы УкраиныКоррупция
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
