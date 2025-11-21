Рейтинг@Mail.ru
21.11.2025
01:18 21.11.2025
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя
Необходимость пополнения рядов ВСУ рискует уже скоро довести Украину до "гитлерюгенда", заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя

Небензя: Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда" ради пополнения рядов ВСУ

© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 21 ноя – РИА Новости. Необходимость пополнения рядов ВСУ рискует уже скоро довести Украину до "гитлерюгенда", заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет. Двенадцатого ноября мэр Киева Виталий Кличко озвучил эту инициативу в интервью изданию Politico. Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда", - сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.
Небензя добавил, что в рамках мобилизации на Украине происходит закрытие границ, блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улицах.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя
Вчера, 00:55
 
