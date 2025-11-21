https://ria.ru/20251121/ukraina-2056468091.html
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя
Необходимость пополнения рядов ВСУ рискует уже скоро довести Украину до "гитлерюгенда", заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя
