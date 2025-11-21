https://ria.ru/20251121/ukraina-2056467752.html
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя
Украинская сторона еще летом перестала реагировать на предложения России по гуманитарным и военным вопросам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:14:00+03:00
2025-11-21T01:14:00+03:00
2025-11-21T01:14:00+03:00
в мире
россия
василий небензя
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056464304.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, оон, украина
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Украина
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя
Небензя: Украина не реагирует на предложения России по гуманитарным вопросам