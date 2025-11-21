Рейтинг@Mail.ru
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056467752.html
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя
Украинская сторона еще летом перестала реагировать на предложения России по гуманитарным и военным вопросам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:14:00+03:00
2025-11-21T01:14:00+03:00
в мире
россия
василий небензя
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056464304.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, василий небензя, оон, украина
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Украина
Украина не реагирует на предложения России, заявил Небензя

Небензя: Украина не реагирует на предложения России по гуманитарным вопросам

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 21 ноя – РИА Новости. Украинская сторона еще летом перестала реагировать на предложения России по гуманитарным и военным вопросам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Фактически еще летом украинская делегация перестала реагировать на предложения России, в том числе касающиеся создания рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Москва не видит желания Киева сесть за стол переговоров, заявил Небензя
00:44
 
В миреРоссияВасилий НебензяООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала