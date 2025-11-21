https://ria.ru/20251121/ukraina-2056465615.html
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя
Киевские власти проводят беспрецедентную по уровню насилия мобилизацию населения в вооруженные силы, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя
Небензя: Киев проводит беспрецедентную насильственную мобилизацию населения