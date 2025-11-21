Рейтинг@Mail.ru
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя - РИА Новости, 21.11.2025
00:55 21.11.2025
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя
Киевские власти проводят беспрецедентную по уровню насилия мобилизацию населения в вооруженные силы, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:55:00+03:00
2025-11-21T00:55:00+03:00
Киев проводит беспрецедентную мобилизацию населения, заявил Небензя

Небензя: Киев проводит беспрецедентную насильственную мобилизацию населения

ООН, 20 ноя - РИА Новости. Киевские власти проводят беспрецедентную по уровню насилия мобилизацию населения в вооруженные силы, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Для восполнения потерь ведется беспрецедентная по уровню насилия мобилизация. В ход идут закрытие границ, блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улице", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.
ВСУ несут огромные потери, подчеркнул высокопоставленный дипломат, военнослужащие массово бегут с поля боя. Мирных жителей ВСУ использует в качестве живого щита, это подтверждают и иностранные журналисты, сказал Небензя.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
