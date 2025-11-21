https://ria.ru/20251121/ukraina-2056463741.html
Украинские подразделения стремительно теряют боеспособность, заявил Небензя
Украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
Украинские подразделения стремительно теряют боеспособность, заявил Небензя
