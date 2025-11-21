Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал коррупционный скандал на Украине
00:34 21.11.2025
Небензя прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Небензя прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что о подлинных масштабах коррупционного скандала на Украине можно только догадываться. РИА Новости, 21.11.2025
украина
россия
Небензя прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Небензя: о масштабах коррупционного скандала на Украине можно лишь догадываться

ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что о подлинных масштабах коррупционного скандала на Украине можно только догадываться.
"Там как раз разразился грандиозный коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица киевского режима. Для нас это не стало открытием... О подлинных масштабах этого скандала мы пока можем только догадываться, но, как мы слышим, это только вершина айсберга", - заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала