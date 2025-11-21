Небензя назвал киевский режим вороватой шайкой

ООН, 21 ноя - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на фоне коррупционного скандала на Украине назвал киевский режим вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за чужие деньги.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.