Уже не спасти. Украинцы начали восстание против Зеленского

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима вернулся из продолжительного турне по Европе, в котором пытался доказать, что на Западе он все еще рукопожатный политик. Родина встретила его распадающимся правительством и неподконтрольной Верховной радой. Что ждет Украину — в материале РИА Новости.

Достопочтенный джентльмен

Политическое землетрясение Зеленский решил пересидеть за границей. Встретился с Макроном, пообещавшим продать Киеву 100 истребителей Rafale. Затем нанес визит Эрдогану, который заверил, что поможет с обменом пленных, мирными переговорами и увеличением торгового оборота до десяти миллиардов долларов.

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским

Однако не все в Европе поддержали Зеленского в его попытке нивелировать коррупционный скандал за счет международного турне. Так, турецкая провластная газета Sabah опубликовала статью, где его назвали "некомпетентным президентом", нарушившим все данные украинцам обещания.

"Потеряны огромные территории, разрушены семьи. Частично интегрированными с Западом оказались не жители Киева, а миллионы украинцев, которые живут беженцами в европейских столицах. <…> Пока народ сталкивается с безработицей и голодом, в Киеве появляются роскошные квартиры с золотыми унитазами. Министры уходят в отставку из-за коррупционных скандалов, и все это ясно показывает, что ситуация далека от благополучия", — пишет Sabah.

Министр иностранных дел Венгрии, в свою очередь, назвал руководство Украины "военной мафией". "Вместо того чтобы прекратить выплаты и потребовать немедленного финансового расследования, глава Еврокомиссии предлагает выделить Украине еще 100 миллиардов, — заявил Петер Сийярто. — Это безумие".

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже

Кроме того, как сообщает Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф решил отменить встречу с Зеленским в Турции, где планировал обсудить урегулирование российско-украинского конфликта. Как предполагают, причина в том, что подход главы киевского режима сильно противоречит американским предложениям. По сообщениям западных СМИ, Вашингтон рассматривает возможность передачи России оставшейся части Донецкой области, а также значительного сокращения украинской армии.

"С одной стороны, Зеленский хочет максимально дистанцироваться от антикоррупционного расследования, чтобы силовики "неожиданно" не вышли на него. С другой — думает, что дело инициировали за границей, поэтому нужно заручиться поддержкой иностранных лидеров. Однако его маневр нельзя назвать удачным. Опубликованные в американских СМИ отрывки предложений Трампа по миру между Россией и Украиной не во всем устраивают Москву, но совершенно точно неприемлемы для Киева", — рассуждает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме

В целом, по мнению эксперта, расследование НАБУ безвозвратно уничтожило образ "светоча демократии", который на протяжении всего правления эксплуатировал Зеленский. Это серьезно подорвало его авторитет не только внутри страны, но и за ее пределами.

Смерть на похоронах

Пока Зеленский был за границей, парламент Украины отправил в отставку министров энергетики и юстиции Светлану Гринчук и Германа Галущенко, оказавшихся в разработке Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в рамках операции "Мидас". В Верховную раду также вызвали премьер-министра Юлию Свириденко, но она не явилась. Зато у нее нашлось время для встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, который прибыл, чтобы оценить обороноспособность Киева.

Юлия Свириденко

Также парламентарии ждут, когда придет экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Рустем Умеров, уоетевший на фоне скандала в Турцию. НАБУ считает, что он тоже причастен к масштабным хищениям.

Бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышева арестовали на два месяца по обвинению в незаконном обогащении, правда, чиновник вышел под залог 51 миллиона гривен (около 1,2 миллиона долларов). По версии НАБУ, именно на эту сумму он ограбил государство, участвуя в коррупционных схемах "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, успевшего скрыться в Израиле накануне обыска в его квартире. Как сообщают украинские СМИ, Чернышева должны были посадить еще летом, и тот, узнав об этом, сбежал в Австрию. Но тогда офис президента смог спасти вице-премьера, и Миндич лично вернул подельника в Киев.

Оппозиция грозит добиться полного роспуска правительства в связи со вскрывшимися данными о системной коррупции в высших эшелонах власти. Часть правящей партии "Слуга народа" поддержала идею.

"Для восстановления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной раде о создании коалиции национальной стойкости", — заявил депутат парламентского большинства Никита Потураев.

Напомним, по оценке НАБУ "кошелек Зеленского" отмыл как минимум 100 миллионов долларов на коррупции в "Энергоатоме". Следователи пришли к выводу, что Миндич использовал дружбу с украинским лидером для незаконного обогащения. При этом контактировал с Галущенко, Умеровым и еще примерно 40 чиновниками и бизнесменами.

Рустем Умеров

Оппозиция считает такие выводы излишне политкорректными. Так, опальный олигарх Игорь Коломойский, который около трех лет сидит в тюрьме по обвинению в коррупции, заявил, что Миндич — "стрелочник", а не "босс мафии". Депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко* уверены, что к махинациям причастен глава офиса президента Андрей Ермак — именно он летом отдал приказ усилить давление на НАБУ, чтобы оно не смогло завершить расследование. Как известно, в это время Зеленский попытался лишить антикоррупционное бюро независимости, но вынужден был отступить, встретив сопротивление в лице сограждан и европейских партнеров. Оппозиция успела найти даже замену Ермаку — это экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.

При этом следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов, которого минувшим летом арестовали по обвинению в якобы сотрудничестве с Россией, подтвердил в интервью одному из украинских СМИ, что Миндич был только одним из "менеджеров" организованной преступной группы.

Тимур Миндич

"С учетом масштаба, влияния, глубины проникновения схем в ведомства, становится понятно, что существуют еще и бенефициары, без политического влияния которых невозможно реализовать такие процессы. <…> За годы работы в НАБУ при разоблачении разных схем мы постоянно сталкиваемся с противодействием со стороны СБУ. Это как надстройка по "крышеванию" схем во всех сферах", — объяснил Магомедрасулов.

Фантастические твари

Между тем украинские социологи утверждают, что авторитет Зеленского давно уничтожен, а расследование НАБУ только подтвердило догадки украинцев.

Так, замглавы Института социальной и политической психологии НАПН Украины Светлана Чунихина в интервью "Зеркалу недели" заявила, что резкие негативные изменения в отношении к властям произошли еще в 2024-м. "Украинцы тогда окончательно убедились в коррумпированности команды Зеленского. Действующий скандал лишь добавил деталей к картине, которая и раньше была очевидна для общественного большинства — глава государства действует недобро в том, что касается финансов", — сказала Чунихина.

Также она отметила, что распространенное мнение, согласно которому смена власти на Украине в нынешних условиях обязательно завершится крахом республики, не соответствует реальности. А вот коррупция в правящей элите увеличивает риск военного поражения.

В свою очередь, замдиректора Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкий считает, что еще до дела "Мидаса" украинцы стали относится к Зеленскому и его команде так плохо, что хуже уже не будет — по крайней мере, в ближайшей перспективе.

"Слив НАБУ сравним с плацдармом наступления на политический авторитет власти. Вопрос в том, как это использует оппозиция: для дальнейшей атаки с целью уничтожения легитимности или просто как фактор давления на переговорах, призванных очертить будущий политический ландшафт", — отмечает Дембицкий.

Как бы там ни было, эксперты убеждены, что поправить свое положение Зеленский уже не сможет.