Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки
Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Подмосковье 493 врача освоили земельные участки, полученные в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, с начала действия программы медикам узкого профиля в регионе выделили 2 576 наделов. На 372 из них семьи уже построили дома, а на 121 ведется строительство. Наибольшее количество жилых домов возвели врачи в Домодедове, Пушкинском округе и Коломне — в этих муниципалитетах специалисты построили от 50 до 80 домов.
По данным ведомства, программа по безвозмездному предоставлению земельных участков будет действовать в Подмосковье до конца 2026 года. Право на получение земли имеют работники 39 медицинских специальностей в 32 городских округах. Подать заявление можно через местную администрацию. После пяти лет добросовестного использования участка и при условии строительства жилого дома врачи смогут оформить землю в собственность бесплатно.
