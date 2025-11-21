Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки - РИА Новости, 21.11.2025
12:48 21.11.2025
Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки
Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки - РИА Новости, 21.11.2025
Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки
В Подмосковье 493 врача освоили земельные участки, полученные в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.11.2025
московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи
Подмосковные врачи освоили 493 участка земли по программе поддержки

Врачи в Подмосковье освоили 493 земельных участка по программе поддержки

Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Подмосковье 493 врача освоили земельные участки, полученные в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
По словам министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова, с начала действия программы медикам узкого профиля в регионе выделили 2 576 наделов. На 372 из них семьи уже построили дома, а на 121 ведется строительство. Наибольшее количество жилых домов возвели врачи в Домодедове, Пушкинском округе и Коломне — в этих муниципалитетах специалисты построили от 50 до 80 домов.
По данным ведомства, программа по безвозмездному предоставлению земельных участков будет действовать в Подмосковье до конца 2026 года. Право на получение земли имеют работники 39 медицинских специальностей в 32 городских округах. Подать заявление можно через местную администрацию. После пяти лет добросовестного использования участка и при условии строительства жилого дома врачи смогут оформить землю в собственность бесплатно.
Программа по безвозмездному предоставлению земли будет действовать в Подмосковье до конца 2026 года. Право на получение надела имеют работники 39 медицинских специальностей в 32 городских округах. Подать заявление можно через местную администрацию. После пяти лет добросовестного использования территории и при условии строительства жилого дома врачи смогут оформить ее в собственность бесплатно.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Врачи
 
 
