На Кубани подросток зарубил бабушку топором после ссоры
13:06 21.11.2025 (обновлено: 13:11 21.11.2025)
На Кубани подросток зарубил бабушку топором после ссоры
Кубанский подросток поссорился с бабушкой и зарубил ее топором, он уже арестован, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 21.11.2025
© СУ СКР по Краснодарскому краюСледственные действия на месте убийства женщины в Туапсинском районе Краснодарского края. Кадр видео
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Кубанский подросток поссорился с бабушкой и зарубил ее топором, он уже арестован, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, во вторник днем 16-летний подросток поссорился с бабушкой в поселке Южном Туапсинского района. После этого фигурант несколько раз ударил пожилую родственницу топором по голове, от чего она скончалась на месте. Подросток попытался скрыть содеянное, отмыл следы крови на топоре, спрятал его и скрылся. Обвиняемого задержали, он показал, где спрятал орудие убийства.
"Следователем следственного отдела по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела 16-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 58-летней родственницы… По ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Подростку назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, уточнили в региональном ведомстве.
