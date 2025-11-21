Рейтинг@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
13:28 21.11.2025 (обновлено: 16:10 21.11.2025)
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
Цены на машины "АвтоВАЗа" будут индексироваться из-за роста себестоимость их производтва, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 21.11.2025
экономика, россия, максим соколов, автоваз, авилон , автостат, lada vesta
Экономика, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авилон , Автостат, Lada Vesta
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Цены на машины "АвтоВАЗа" будут индексироваться из-за роста себестоимость их производтва, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Цены будут индексироваться не только по инфляции", - сказал он журналистам на полях форума "Транспорт России".
Последние корректировки цен проводились в начале этого года, напомнил он. Как отметил Соколов, тогда индексация не превысила двух процентов, что ниже уровня инфляции.
По его мнению, сдерживать изменения невозможно в течение долгого времени. Рост импорта, демпинг со стороны китайских стоков заставляют цены подтягиваться вслед за себестоимостью, пояснил глава "АвтоВАЗа".
Кроме того, он выразил надежду на снижение ключевой ставки в следующем году, что, как Соколов считает, приведет к росту продаж как отечественных, так и импортных автомобилей. По итогам этого года производитель ожидает падения продаж новый автомобилей Lada на 24 процента. Глава "Автоваза" отметил, что ситуация с огромным количеством машин на складах стабилизировалась: сейчас компания содержит там около 60-65 авто, что, по мнению топ-менеджера, считается сбалансированным показателем.
В настоящее время транспортные средства, производимые компанией, остаются самыми бюджетными в стране. Как выяснила диллерская группа "Авилон", в пределах миллиона рублей можно купить две модели - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend. Тем не менее, согласно данным "Автостата", средняя цена на новую легковушку в октябре составила 3,43 миллиона рублей. Самой дорогой машиной считается Lada Aura, стоимость которой в полной комплектации оценивается в 2,8 миллиона рублей.
