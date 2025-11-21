Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Цены на машины "АвтоВАЗа" будут индексироваться из-за роста себестоимость их производтва, сообщил президент компании Максим Соколов.

"Цены будут индексироваться не только по инфляции", - сказал он журналистам на полях форума "Транспорт России".