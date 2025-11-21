Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 21.11.2025 (обновлено: 13:32 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/tsentr-2056571866.html
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3165 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1700, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:31:00+03:00
2025-11-21T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg
https://ria.ru/20251121/vs-2056568912.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1fa97d245b4fc207c2526a8706891551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ

Группировка "Центр" уничтожила за неделю 1700 военных ВСУ в Красноармейске

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3165 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1700, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"С 15 по 21 ноября текущего года в районах населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли свыше 1700 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала