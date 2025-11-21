https://ria.ru/20251121/tsentr-2056571866.html
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю более 3165 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1700, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:31:00+03:00
2025-11-21T13:31:00+03:00
2025-11-21T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg
https://ria.ru/20251121/vs-2056568912.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1fa97d245b4fc207c2526a8706891551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 3165 военных ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила за неделю 1700 военных ВСУ в Красноармейске