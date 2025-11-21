Рейтинг@Mail.ru
Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями - РИА Новости, 21.11.2025
16:38 21.11.2025
Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями
Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями - РИА Новости, 21.11.2025
Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями
Банк России продлил период, в течение которого с компаний не взимаются комиссии за операции с цифровыми рублями, до конца 2026 года, сообщил регулятор. РИА Новости, 21.11.2025
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями

ЦБ продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями до конца 2026 года

Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России продлил период, в течение которого с компаний не взимаются комиссии за операции с цифровыми рублями, до конца 2026 года, сообщил регулятор.
"Льготный период по операциям с цифровыми рублями будет действовать до конца 2026 года. Банк России принял решение продлить на год период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях", - сообщил регулятор.
