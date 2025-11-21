https://ria.ru/20251121/tsb-2056643866.html
Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями
Банк России продлил период, в течение которого с компаний не взимаются комиссии за операции с цифровыми рублями, до конца 2026 года, сообщил регулятор. РИА Новости, 21.11.2025
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
