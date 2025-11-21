Банк России продлил льготный период по операциям с цифровыми рублями

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России продлил период, в течение которого с компаний не взимаются комиссии за операции с цифровыми рублями, до конца 2026 года, сообщил регулятор.

"Льготный период по операциям с цифровыми рублями будет действовать до конца 2026 года. Банк России принял решение продлить на год период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций в цифровых рублях", - сообщил регулятор.