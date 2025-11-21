Рейтинг@Mail.ru
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года - РИА Новости, 21.11.2025
16:07 21.11.2025
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года
Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:07:00+03:00
2025-11-21T16:07:00+03:00
2025
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года

ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,5 триллионов рублей

Здание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"С учетом результата банков за девять месяцев 2025 года мы ожидаем, что по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 3,2 до 3,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,1-3,6 триллиона рублей.
"В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из за ожидаемого роста кредитного риска. Однако влияние кредитных потерь будет компенсировано ростом маржинальности основного банковского бизнеса", - также сообщается в обзоре.
Предыдущий прогноз ЦБ предполагал чистую прибыль банков по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и за 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей.
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Обсуждения
