ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года
Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе,... РИА Новости, 21.11.2025
экономика
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"С учетом результата банков за девять месяцев 2025 года мы ожидаем, что по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 3,2 до 3,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,1-3,6 триллиона рублей.
"В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из за ожидаемого роста кредитного риска. Однако влияние кредитных потерь будет компенсировано ростом маржинальности основного банковского бизнеса", - также сообщается в обзоре.
Предыдущий прогноз ЦБ
предполагал чистую прибыль банков по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и за 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей.