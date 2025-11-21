Рейтинг@Mail.ru
"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 21.11.2025 (обновлено: 20:00 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/trevoga-2056540515.html
"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 21.11.2025
"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет итальянская газета Il Giornalе. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:33:00+03:00
2025-11-21T20:00:00+03:00
в мире
украина
ростех
уралвагонзавод
тос-1а "солнцепек"
сво
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_b94447fd0089be93c052b6dfb6145b4c.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056509309.html
https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056351960.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556158_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_7df62499d916d88d2abd7a4e01518882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ростех, уралвагонзавод, тос-1а "солнцепек", сво, россия
В мире, Украина, Ростех, Уралвагонзавод, ТОС-1А "Солнцепек", СВО, Россия, Специальная военная операция на Украине
"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

Il Giornalе: "Солнцепеки" играют большую роль в продвижении ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет итальянская газета Il Giornalе.
"На оперативном уровне система ТОС-1А по-прежнему используется как оружие, которое может быстро изменить тактический баланс благодаря своей способности нейтрализовать ключевые объекты и координационные центры противника. Благодаря сочетанию термобарической мощности и быстроты действия система может играть решающую роль в маневрах российских войск, а также оказывать психологическое воздействие, влияющее на эффективность обороны противника", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за событий в зоне СВО
Вчера, 09:27
Издание называет "Солнцепек" одной из самых эффективных систем залпового огня в арсенале российского вооружения. Отмечается гибкость применения артиллерийского комплекса — дальность стрельбы может варьироваться от нескольких сотен метров до нескольких километров, что позволяет адаптировать систему к выполнению различных боевых задач, обеспечивая прямую поддержку штурмовым подразделениям, подчеркивается в тексте.
На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепеков", оснащенных модернизированным комплектами защиты от беспилотников.
Минобороны в октябре сообщало, что расчеты ТОС-1А группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2025
20 ноября, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРостехУралвагонзаводТОС-1А "Солнцепек"СВОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала