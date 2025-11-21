"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет итальянская газета Il Giornalе.
"На оперативном уровне система ТОС-1А по-прежнему используется как оружие, которое может быстро изменить тактический баланс благодаря своей способности нейтрализовать ключевые объекты и координационные центры противника. Благодаря сочетанию термобарической мощности и быстроты действия система может играть решающую роль в маневрах российских войск, а также оказывать психологическое воздействие, влияющее на эффективность обороны противника", — говорится в материале.
Издание называет "Солнцепек" одной из самых эффективных систем залпового огня в арсенале российского вооружения. Отмечается гибкость применения артиллерийского комплекса — дальность стрельбы может варьироваться от нескольких сотен метров до нескольких километров, что позволяет адаптировать систему к выполнению различных боевых задач, обеспечивая прямую поддержку штурмовым подразделениям, подчеркивается в тексте.
На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепеков", оснащенных модернизированным комплектами защиты от беспилотников.