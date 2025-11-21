"Решающая роль". На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

Издание называет "Солнцепек" одной из самых эффективных систем залпового огня в арсенале российского вооружения. Отмечается гибкость применения артиллерийского комплекса — дальность стрельбы может варьироваться от нескольких сотен метров до нескольких километров, что позволяет адаптировать систему к выполнению различных боевых задач, обеспечивая прямую поддержку штурмовым подразделениям, подчеркивается в тексте.