В Ставропольском крае объявили режим беспилотной опасности
В Ставропольском крае объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 21.11.2025
В Ставропольском крае объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ставропольского края, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 21.11.2025
