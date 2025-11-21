https://ria.ru/20251121/trevoga-2056470718.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 21.11.2025
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 21.11.2025
