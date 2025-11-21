https://ria.ru/20251121/tramp-2056729482.html
Трамп заявил, что США пытаются спасти много жизней на Украине
Трамп заявил, что США пытаются спасти много жизней на Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп заявил, что США пытаются спасти много жизней на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона стремится "спасти много жизней" в контексте украинского конфликта. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
