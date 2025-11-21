Трамп оценил встречу с мэром Нью-Йорка Мамдани

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надел красный галстук на встречу с будущим мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, которого называл коммунистом, и сказал, что она прошла продуктивно.

"У нас была отличная встреча. Очень продуктивная встреча. У нас есть нечто общее, мы желаем процветания городу, который любим", - сказал Трамп в Овальном офисе.

Мамдани прибыл в Белый дом около трех часов по полудни (23:00 мск), таким образом встреча продолжалась чуть более получаса.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка и 1 января 2026 года станет самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности. Срок его полномочий продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах. Он выдвигался от Демократических социалистов Америки, выиграл предварительные выборы Демократической партии.