Трамп заявил, что не обсуждал с Мамдани инициативу об аресте Нетаньяху
Трамп заявил, что не обсуждал с Мамдани инициативу об аресте Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп заявил, что не обсуждал с Мамдани инициативу об аресте Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани не обсуждал инициативу последнего добиваться ареста премьера... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T23:53:00+03:00
2025-11-21T23:53:00+03:00
2025-11-21T23:53:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
нью-йорк (город)
израиль
сша
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани не обсуждал инициативу последнего добиваться ареста премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Мы не обсуждали вторую часть вашего вопроса", — сказал Трамп
журналистам, выступая в Белом доме.
В сентябре издание New York Times сообщило, что Мамдани, который тогда был кандидатом на пост мэра Нью-Йорка
, заявил, что в случае своего избрания отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать премьер-министра Израиля
, если тот появится в городе.
В ноябре Мамдани, известный своей пропалестинской позицией, одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым главой этого города в XXI веке и первым мусульманином на должности. Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли после избрания мэром Нью-Йорка Мамдани предложил местным евреям переехать в Израиль.