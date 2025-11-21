Демократы попросили полицию проверить слова Трампа о казни, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Офис конгрессмена от Демократической партии Джейсона Кроу добивается от полиции Капитолия начала проверки высказываний президента США Дональда Трампа о казни за подстрекательство к мятежу, которую некоторые сочли угрозой законодателям, сообщил портал Axios со ссылкой на электронное письмо офиса.
Трамп ранее в соцсети Truth Social раскритиковал законодателей, призывавших военных США отказаться исполнять незаконные приказы, написав, что подстрекательство к мятежу "карается смертной казнью". Представитель Белого дома Каролин Левитт позднее опровергла сообщения, что Трамп желает казнить конгрессменов. Сам Трамп пояснил, что имел в виду, что за такие призывы казнили в прежние времена.
"Я пишу, чтобы сообщить об угрозах, сделанных президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом в адрес конгрессмена Джейсона Кроу... Мы будем продолжать передавать такие случаи напрямую полиции Капитолия США и просить об их незамедлительном расследовании", - говорится в тексте письма, полученного Axios.
Полиция Капитолия отказалась давать комментарии изданию, заявив, что не обсуждает возможные расследования из-за соображений безопасности.