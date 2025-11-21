Рейтинг@Mail.ru
Демократы попросили полицию проверить слова Трампа о казни, пишет Axios - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 21.11.2025 (обновлено: 23:48 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/tramp-2056728023.html
Демократы попросили полицию проверить слова Трампа о казни, пишет Axios
Демократы попросили полицию проверить слова Трампа о казни, пишет Axios - РИА Новости, 21.11.2025
Демократы попросили полицию проверить слова Трампа о казни, пишет Axios
Офис конгрессмена от Демократической партии Джейсона Кроу добивается от полиции Капитолия начала проверки высказываний президента США Дональда Трампа о казни за РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T23:47:00+03:00
2025-11-21T23:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003121309_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_4f48148c131fe6ea1894c10be988041f.jpg
https://ria.ru/20251121/tramp-2056720476.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003121309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f527b1f084b20ee05d68956353d17a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Демократы попросили полицию проверить слова Трампа о казни, пишет Axios

Axios: демократы попросил полицию проверить слова Трампа о казни за мятеж

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Офис конгрессмена от Демократической партии Джейсона Кроу добивается от полиции Капитолия начала проверки высказываний президента США Дональда Трампа о казни за подстрекательство к мятежу, которую некоторые сочли угрозой законодателям, сообщил портал Axios со ссылкой на электронное письмо офиса.
Трамп ранее в соцсети Truth Social раскритиковал законодателей, призывавших военных США отказаться исполнять незаконные приказы, написав, что подстрекательство к мятежу "карается смертной казнью". Представитель Белого дома Каролин Левитт позднее опровергла сообщения, что Трамп желает казнить конгрессменов. Сам Трамп пояснил, что имел в виду, что за такие призывы казнили в прежние времена.
"Я пишу, чтобы сообщить об угрозах, сделанных президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом в адрес конгрессмена Джейсона Кроу... Мы будем продолжать передавать такие случаи напрямую полиции Капитолия США и просить об их незамедлительном расследовании", - говорится в тексте письма, полученного Axios.
Полиция Капитолия отказалась давать комментарии изданию, заявив, что не обсуждает возможные расследования из-за соображений безопасности.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В конгрессе пока не смогут добиться от Трампа продления ограничений по ДСНВ
Вчера, 22:20
 
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала