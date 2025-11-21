В конгрессе пока не смогут добиться от Трампа продления ограничений по ДСНВ

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Конгресс США сейчас не сможет добиться от американского президента Дональда Трампа обязательств продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус на вопрос РИА Новости.