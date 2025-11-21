Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе пока не смогут добиться от Трампа продления ограничений по ДСНВ
22:20 21.11.2025 (обновлено: 23:42 21.11.2025)
В конгрессе пока не смогут добиться от Трампа продления ограничений по ДСНВ
РИА Новости
В конгрессе пока не смогут добиться от Трампа продления ограничений по ДСНВ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Конгресс США сейчас не сможет добиться от американского президента Дональда Трампа обязательств продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус на вопрос РИА Новости.
"У меня нет уверенности, что это реальная возможность", — сообщила она на вопрос агентства, комментируя возможность конгресса США добиться от Трампа продления ограничений по СНВ-III.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ульянов прокомментировал позицию США по ДСНВ
