США разберутся с ситуацией с наркотиками в Колумбии, заявил Трамп - РИА Новости, 21.11.2025
19:40 21.11.2025
США разберутся с ситуацией с наркотиками в Колумбии, заявил Трамп
США разберутся с ужасной ситуацией с наркотиками в Колумбии, заявил американский лидер Дональд Трамп.
США разберутся с ситуацией с наркотиками в Колумбии, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США разберутся с ужасной ситуацией с наркотиками в Колумбии, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Колумбия ужасна с точки зрения наркотиков. У них есть плантации кокаина. Колумбия ужасна. И мы с этим разберемся", - сказал Трамп в интервью радио Fox News.
По его словам, наркотики убивают американцев. В прошлом году 200 тысяч человек погибли в США от наркотиков, подчеркнул Трамп.
Ранее США ввели санкции против руководства Колумбии.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его словам, эти действия нарушают международное право.
