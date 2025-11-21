https://ria.ru/20251121/tramp-2056699235.html
Трамп пригрозил демократам проблемами из-за призывов к военным
21.11.2025
Трамп пригрозил демократам проблемами из-за призывов к военным
РИА Новости
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
"Это действительно серьёзное обвинение. Что они сказали, я не знаю, как обстоят дела в наши дни, потому что сейчас всё гораздо мягче, но в прежние времена, если бы ты сказал это, это наказывалось бы смертью. Я не угрожаю смертью, но я думаю, что это серьёзная проблема", - сказал он в эфире Fox News Radio, отвечая на вопрос действительно ли он угрожает казнью демократам, совершившим призыв.
Ранее шесть демократов из конгресса, у которых есть военный или разведывательный опыт за плечами, призвали военных США
не исполнять приказы администрации Трампа
в случае, если они противоречат закону.