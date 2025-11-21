Трамп пригрозил демократам проблемами из-за призывов к военным

Рейтинг@Mail.ru
19:37 21.11.2025 (обновлено: 19:38 21.11.2025)
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.
"Это действительно серьёзное обвинение. Что они сказали, я не знаю, как обстоят дела в наши дни, потому что сейчас всё гораздо мягче, но в прежние времена, если бы ты сказал это, это наказывалось бы смертью. Я не угрожаю смертью, но я думаю, что это серьёзная проблема", - сказал он в эфире Fox News Radio, отвечая на вопрос действительно ли он угрожает казнью демократам, совершившим призыв.
Ранее шесть демократов из конгресса, у которых есть военный или разведывательный опыт за плечами, призвали военных США не исполнять приказы администрации Трампа в случае, если они противоречат закону.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США
Вчера, 18:58
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
