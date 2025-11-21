Трамп пригрозил демократам проблемами из-за призывов к военным

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил серьезными проблемами демократам за призывы к военным США не слушаться приказов, уточнив, что раньше за такое грозила бы казнь.

"Это действительно серьёзное обвинение. Что они сказали, я не знаю, как обстоят дела в наши дни, потому что сейчас всё гораздо мягче, но в прежние времена, если бы ты сказал это, это наказывалось бы смертью. Я не угрожаю смертью, но я думаю, что это серьёзная проблема", - сказал он в эфире Fox News Radio, отвечая на вопрос действительно ли он угрожает казнью демократам, совершившим призыв.