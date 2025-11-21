Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/tramp-2056698596.html
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки
Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что в ходе возможного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро потребует его ухода с поста главы... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:34:00+03:00
2025-11-21T19:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20251118/maduro-2055608005.html
https://ria.ru/20251119/tramp--2055924608.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки

Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро ухода с поста президента

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что в ходе возможного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро потребует его ухода с поста главы государства.
"Я не собираюсь говорить тебе, что я скажу ему. Я так не поступаю. Знаешь, может, другие политики так поступают, но я - нет", - сказал Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду, отвечая на вопрос о том, потребует ли он от Мадуро уйти в отставку.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
18 ноября, 03:43
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве писала, что администрация Трампа якобы рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации Мадуро. По данным газеты, другой план предполагает захват американскими военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп одобрил планы провести секретные операции в Венесуэле, пишет NYT
19 ноября, 09:48
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала