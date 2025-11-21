Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить, что в ходе возможного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро потребует его ухода с поста главы государства.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве писала, что администрация Трампа якобы рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации Мадуро. По данным газеты, другой план предполагает захват американскими военными нефтяных месторождений или критической инфраструктуры Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.