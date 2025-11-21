Рейтинг@Mail.ru
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, заявил Трамп
21.11.2025
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, заявил Трамп
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, заявил Трамп - РИА Новости, 21.11.2025
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что недавние санкции против "Лукойла" осложняют для РФ продажу нефти. РИА Новости, 21.11.2025
сша
россия
дональд трамп
лукойл
сша
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
сша, россия, дональд трамп, лукойл
США, Россия, Дональд Трамп, ЛУКОЙЛ
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, заявил Трамп

Трамп: санкции против "Лукойла" осложняют для России продажу нефти

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что недавние санкции против "Лукойла" осложняют для РФ продажу нефти.
"Они очень усложняют продажу нефти", - сказал Трамп в эфире радио Fox News на вопрос о санкциях против российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
20 ноября, 06:34
 
СШАРоссияДональд ТрампЛУКОЙЛ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
