18:58 21.11.2025 (обновлено: 18:59 21.11.2025)
Новые санкции США осложнят продажу российской нефти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции США против РФ будут призваны осложнить продажу российской нефти. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша, россия, дональд трамп, лукойл, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, ЛУКОЙЛ, Санкции в отношении России
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции США против РФ будут призваны осложнить продажу российской нефти.
"И они (санкции - ред.) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти", - сказал Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду.
Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
20 ноября, 06:34
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала