Трамп заявил, что Украина теряет территории
18:50 21.11.2025 (обновлено: 20:03 21.11.2025)
Трамп заявил, что Украина теряет территории
Президент США Дональд Трамп заявил, что что Украина теряет территории, а он стремится положить конец конфликту. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что что Украина теряет территории, а он стремится положить конец конфликту.
"Они (Украина - ред.) теряют территорию... Мы участвуем в этом (мирном процессе - ред.) ради одной вещи, мы хотим, чтобы убийства прекратились", - сказал Трамп в эфире радио Fox News.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине
Вчера, 14:37
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
