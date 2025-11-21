Рейтинг@Mail.ru
Трамп может обсудить с Зеленским план США на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
14:01 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/tramp-2056583951.html
Трамп может обсудить с Зеленским план США на следующей неделе, пишут СМИ
Трамп может обсудить с Зеленским план США на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп может обсудить с Зеленским план США на следующей неделе, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения предлагаемого США плана по... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:01:00+03:00
2025-11-21T14:01:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
евросоюз
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Трамп может обсудить с Зеленским план США на следующей неделе, пишут СМИ

Sky News: Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским на следующей неделе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения предлагаемого США плана по урегулированию на Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в ЕС.
"Как стало известно Sky News из источников в ЕС, Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе", - говорится в сообщении телеканала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский готовит в ответ на план США
Вчера, 08:33
Sky News отмечает, что звонок был намечен после того, как Зеленский заявил, что хочет обсудить с Трампом американский план по урегулированию.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
FT назвала ожидаемые сроки подписания плана по Украине Зеленским
Вчера, 00:55
 
