Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, чтобы перестать тратить на нее деньги и сосредоточиться на конкуренции с Китаем, считает бывший премьер Украины Николай Азаров, комментируя новый план по урегулированию.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине . По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву , признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ . План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.

"США нужен мирный договор, так как администрация Трампа реалистичней смотрит на ситуацию. В США много проблем, связанных с тем, что они уступили промышленное первенство Китаю , производящему промышленной продукции в два раза больше", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Азаров напомнил, что именно экономика – основа военно-промышленного комплекса. "Если США хотят сохранить гегемонию, в том числе в военном деле, им надо заняться своими проблемами, а не Украины. Трамп прекратил прямое финансирование конфликта не из большой любви к России, а из выбора приоритетов. Он решил не тратить огромные деньги на чужие проблемы, а сосредоточить ресурсы на долгосрочном развитии самой Америки", - считает бывший премьер-министр Украины.