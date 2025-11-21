Рейтинг@Mail.ru
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
12:02 21.11.2025 (обновлено: 12:04 21.11.2025)
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, чтобы перестать тратить на нее деньги и сосредоточиться на конкуренции с Китаем, считает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:02:00+03:00
2025-11-21T12:04:00+03:00
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине

Азаров: Трамп хочет завершить конфликт на Украине и сосредоточиться на Китае

© РИА Новости / Александр Натрускин
Николай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, чтобы перестать тратить на нее деньги и сосредоточиться на конкуренции с Китаем, считает бывший премьер Украины Николай Азаров, комментируя новый план по урегулированию.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев
Вчера, 09:17
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев
Вчера, 09:17
"США нужен мирный договор, так как администрация Трампа реалистичней смотрит на ситуацию. В США много проблем, связанных с тем, что они уступили промышленное первенство Китаю, производящему промышленной продукции в два раза больше", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Азаров напомнил, что именно экономика – основа военно-промышленного комплекса. "Если США хотят сохранить гегемонию, в том числе в военном деле, им надо заняться своими проблемами, а не Украины. Трамп прекратил прямое финансирование конфликта не из большой любви к России, а из выбора приоритетов. Он решил не тратить огромные деньги на чужие проблемы, а сосредоточить ресурсы на долгосрочном развитии самой Америки", - считает бывший премьер-министр Украины.
По его словам, Китай догонял США 40 лет. Чтоб восстановить гегемонию, США может понадобиться лет 10-15 при условии проведения грамотной экономической политики "Администрация Трампа именно из этих соображений решила, что конфликт в Украине продолжать нецелесообразно, ведь он рано или поздно может привести к чему-то более серьезному", - считает Азаров.
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
20 ноября, 22:04
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
20 ноября, 22:04
 
