Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, чтобы перестать тратить на нее деньги и сосредоточиться на конкуренции с Китаем, считает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:02:00+03:00
2025-11-21T12:02:00+03:00
2025-11-21T12:04:00+03:00
Азаров рассказал, почему Трамп стремится завершить конфликт на Украине
Азаров: Трамп хочет завершить конфликт на Украине и сосредоточиться на Китае
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине, чтобы перестать тратить на нее деньги и сосредоточиться на конкуренции с Китаем, считает бывший премьер Украины Николай Азаров, комментируя новый план по урегулированию.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США
проводят "тайные консультации" с РФ
по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине
. По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву
, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса
и сокращение ВСУ
. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым
и Донбасс как законные российские территории.
"США нужен мирный договор, так как администрация Трампа
реалистичней смотрит на ситуацию. В США много проблем, связанных с тем, что они уступили промышленное первенство Китаю
, производящему промышленной продукции в два раза больше", - написал Азаров
в своем Telegram-канале.
Азаров напомнил, что именно экономика – основа военно-промышленного комплекса. "Если США хотят сохранить гегемонию, в том числе в военном деле, им надо заняться своими проблемами, а не Украины. Трамп прекратил прямое финансирование конфликта не из большой любви к России, а из выбора приоритетов. Он решил не тратить огромные деньги на чужие проблемы, а сосредоточить ресурсы на долгосрочном развитии самой Америки", - считает бывший премьер-министр Украины.
По его словам, Китай догонял США 40 лет. Чтоб восстановить гегемонию, США может понадобиться лет 10-15 при условии проведения грамотной экономической политики "Администрация Трампа именно из этих соображений решила, что конфликт в Украине продолжать нецелесообразно, ведь он рано или поздно может привести к чему-то более серьезному", - считает Азаров.