СМИ: Трамп согласился принять участие в заседании ВЭФ в Давосе

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2026 года, поскольку организаторы мероприятия заверили его, что ряд нежелательных для американского лидера тем не будут являться центральными в повестке встречи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Дональд Трамп согласился посетить Давос в январе после того, как организаторы заверили, что откровенно "левые" темы не будут занимать видное место на ежегодной встрече в Альпах. Осенью чиновники администрации Трампа попросили представителей Всемирного экономического форума снять с рассмотрения или сократить нежелательные темы повестки в качестве условия участия президента США... ВЭФ, который уже стал более прагматично относиться к глобальной геополитической обстановке, смог предоставить такие "заверения" чиновникам администрации Трампа", - говорится в сообщении.
По информации источников издания, в качестве условия участия Трампа американские чиновники попросили руководство форума в Давосе реже упоминать или избегать обсуждений по таким вопросам, как расширение прав и возможностей женщин, многообразие, переход к зелёной экономике, изменение климата и международное финансирование развития. Источник отметил, что США хотели убедиться, что участие Трампа на "прогрессивном мероприятии" по-прежнему будет соответствовать его линии MAGA. При этом в ВЭФ заявили газете, что ни одно правительство не влияет на повестку встреч форума, а темы выбираются "на основе глобальной значимости".
Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, давление Вашингтона на ВЭФ по этим вопросам перекликается с требованиями, выдвигаемыми на других многосторонних форумах в качестве условия дальнейшего участия США.
На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники передавало, что Трамп намерен принять участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2026 года, что может свидетельствовать о потеплении отношений Вашингтона и Берна на фоне подготовки торговой сделки.
"Нанесла удар": в США испугались того, что сделал Трамп
20 июля, 07:03