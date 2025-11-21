СМИ: Трамп согласился принять участие в заседании ВЭФ в Давосе

По информации источников издания, в качестве условия участия Трампа американские чиновники попросили руководство форума в Давосе реже упоминать или избегать обсуждений по таким вопросам, как расширение прав и возможностей женщин, многообразие, переход к зелёной экономике, изменение климата и международное финансирование развития. Источник отметил, что США хотели убедиться, что участие Трампа на "прогрессивном мероприятии" по-прежнему будет соответствовать его линии MAGA. При этом в ВЭФ заявили газете, что ни одно правительство не влияет на повестку встреч форума, а темы выбираются "на основе глобальной значимости".