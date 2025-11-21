Трамп хочет войти в историю как "отец" нового истребителя, заявил эксперт

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет войти в историю как "отец" американского истребителя шестого поколения F-47 для противодействия, в частности, китайским Chendu J-36 и Shenyang J-50, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее Трамп заявил, что США уже ведут разработку нового истребителя F-47. За его создание отвечает компания Boeing, которая "возвращается в строй", сказал глава Белого дома.

"ВВС США необходим пилотируемый истребитель шестого поколения для противодействия аналогичным китайским разработкам - речь идет о недавно начавших летные испытания самолетах, известных на Западе как Chendu J-36 и Shenyang J-50. Трамп же хочет войти в историю как "отец" американского истребителя шестого поколения F-47", - сказал Коротченко.

По его словам, общее направление работ по программе F-47 сводится к созданию пилотируемого истребителя завоевания превосходства в воздухе, действующего в тесной связке с несколькими БПЛА различных типов и назначения.

Как отметил директор ЦАМТО, полеты прототипов истребителя F-47 выполняются с 2020 года и по совокупности их общий налет составляет сотни часов.

"Первый полет F-47 серийного облика состоится до завершения нынешнего срока пребывания Дональда Трампа в Белом доме, то есть не позднее февраля 2029 года", - отметил Коротченко.

По его оценке, от самолетов предыдущего поколения F-47 будет выгодно отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной скрытностью действий. Помимо того, данный истребитель также будет иметь лучшие эксплуатационные показатели и ремонтопригодность, что найдет отражение в повышенном проценте машин данного типа в парке ВВС США, готовых к немедленному боевому применению.

По всем показателям F-47 будет лучше, чем F-22 и F-35. Стоимость новой машины будет ниже, чем у F-22 за счет более масштабного серийного выпуска. Кроме того, F-47 разрабатывается с расчетом, чтобы тот получился "более адаптивным к будущим угрозам", а также мог выполнять полеты при меньших затратах на техобслуживание и сниженных требованиях к инфраструктуре базирования.

Согласно планам Пентагона, серийный выпуск F-47 будет организован на заводе компании Boeing в городе Сент-Луис, штат Миссури. В настоящее время данное предприятие ведет сборку истребителей F/A-18E/F Super Hornet и обеспечено заказами по 2027 год включительно.

По словам Коротченко, на протяжении нескольких лет компания Boeing изыскивала собственные средства для разработки концепта перспективного истребителя шестого поколения, рассчитывая на возврат инвестиций в случае получения крупного заказа от ВВС США на его серийное производство. В частности, компания инвестировала средства в сборку неназванного количества экспериментальных летных образцов (X-planes), предназначенных для проведения испытаний на подтверждение эффективности перспективных технологий и прорывных инженерных решений.

Коротченко подчеркнул, что еще в первый срок своего президентства Трамп обозначил позицию неприятия фактической монополии компании Lockheed Martin на реализацию программ истребителей пятого поколения, которая получила контракты как по F-22, так и по F-35. Других истребителей пятого поколения у США нет.