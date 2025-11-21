Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет войти в историю как "отец" нового истребителя, заявил эксперт - РИА Новости, 21.11.2025
03:28 21.11.2025
Трамп хочет войти в историю как "отец" нового истребителя, заявил эксперт
Трамп хочет войти в историю как "отец" нового истребителя, заявил эксперт - РИА Новости, 21.11.2025
Трамп хочет войти в историю как "отец" нового истребителя, заявил эксперт
Президент США Дональд Трамп хочет войти в историю как "отец" американского истребителя шестого поколения F-47 для противодействия, в частности, китайским Chendu РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:28:00+03:00
2025-11-21T03:28:00+03:00
в мире
сша
сент-луис
миссури
дональд трамп
игорь коротченко
цамто
министерство обороны сша
сша
сент-луис
миссури
2025
в мире, сша, сент-луис, миссури, дональд трамп, игорь коротченко, цамто, министерство обороны сша, lockheed martin , f-22, f-35, f/a-18e
В мире, США, Сент-Луис, Миссури, Дональд Трамп, Игорь Коротченко, ЦАМТО, Министерство обороны США, Lockheed Martin , F-22, F-35, F/A-18E
Трамп хочет войти в историю как "отец" нового истребителя, заявил эксперт

Коротченко: Трамп хочет войти в историю как «отец» истребителя F-47

© United States Air ForceИстребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет войти в историю как "отец" американского истребителя шестого поколения F-47 для противодействия, в частности, китайским Chendu J-36 и Shenyang J-50, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее Трамп заявил, что США уже ведут разработку нового истребителя F-47. За его создание отвечает компания Boeing, которая "возвращается в строй", сказал глава Белого дома.
Здание Белого дома в Вашингтоне
Администрация Трампа обновила хронологию истории Белого дома
23 октября, 22:39
23 октября, 22:39
"ВВС США необходим пилотируемый истребитель шестого поколения для противодействия аналогичным китайским разработкам - речь идет о недавно начавших летные испытания самолетах, известных на Западе как Chendu J-36 и Shenyang J-50. Трамп же хочет войти в историю как "отец" американского истребителя шестого поколения F-47", - сказал Коротченко.
По его словам, общее направление работ по программе F-47 сводится к созданию пилотируемого истребителя завоевания превосходства в воздухе, действующего в тесной связке с несколькими БПЛА различных типов и назначения.
Как отметил директор ЦАМТО, полеты прототипов истребителя F-47 выполняются с 2020 года и по совокупности их общий налет составляет сотни часов.
Авианосец США Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток
США скоро получат истребитель шестого поколения F47
15 мая, 13:00
15 мая, 13:00
"Первый полет F-47 серийного облика состоится до завершения нынешнего срока пребывания Дональда Трампа в Белом доме, то есть не позднее февраля 2029 года", - отметил Коротченко.
По его оценке, от самолетов предыдущего поколения F-47 будет выгодно отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной скрытностью действий. Помимо того, данный истребитель также будет иметь лучшие эксплуатационные показатели и ремонтопригодность, что найдет отражение в повышенном проценте машин данного типа в парке ВВС США, готовых к немедленному боевому применению.
По всем показателям F-47 будет лучше, чем F-22 и F-35. Стоимость новой машины будет ниже, чем у F-22 за счет более масштабного серийного выпуска. Кроме того, F-47 разрабатывается с расчетом, чтобы тот получился "более адаптивным к будущим угрозам", а также мог выполнять полеты при меньших затратах на техобслуживание и сниженных требованиях к инфраструктуре базирования.
Президент США Дональд Трамп выступает на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. 15 мая 2025
Трамп запутался в информации о новых истребителях ВВС США, пишут СМИ
16 мая, 12:45
16 мая, 12:45
Согласно планам Пентагона, серийный выпуск F-47 будет организован на заводе компании Boeing в городе Сент-Луис, штат Миссури. В настоящее время данное предприятие ведет сборку истребителей F/A-18E/F Super Hornet и обеспечено заказами по 2027 год включительно.
По словам Коротченко, на протяжении нескольких лет компания Boeing изыскивала собственные средства для разработки концепта перспективного истребителя шестого поколения, рассчитывая на возврат инвестиций в случае получения крупного заказа от ВВС США на его серийное производство. В частности, компания инвестировала средства в сборку неназванного количества экспериментальных летных образцов (X-planes), предназначенных для проведения испытаний на подтверждение эффективности перспективных технологий и прорывных инженерных решений.
Коротченко подчеркнул, что еще в первый срок своего президентства Трамп обозначил позицию неприятия фактической монополии компании Lockheed Martin на реализацию программ истребителей пятого поколения, которая получила контракты как по F-22, так и по F-35. Других истребителей пятого поколения у США нет.
"Отсутствие конкуренции негативно сказалось на ходе реализации программы F-35. Серийные машины (к настоящему времени собрано более тысячи экземпляров - ред.) не только слишком дорого обходятся заказчикам, но еще и изобилуют техническими недоработками", - сказал директор ЦАМТО.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Трамп заявил, что США якобы делают лучшее оружие в мире
18 ноября, 21:26
18 ноября, 21:26
 
В миреСШАСент-ЛуисМиссуриДональд ТрампИгорь КоротченкоЦАМТОМинистерство обороны СШАLockheed MartinF-22F-35F/A-18E
 
 
