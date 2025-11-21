Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" проиграло "Волге" в матче Первой лиги
Футбол
 
19:04 21.11.2025
"Торпедо" проиграло "Волге" в матче Первой лиги
"Торпедо" проиграло "Волге" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
"Торпедо" проиграло "Волге" в матче Первой лиги
Московский футбольный клуб "Торпедо" в гостях уступил ульяновской "Волге" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 21.11.2025
футбол
спорт
первая лига
кирилл фольмер
дмитрий каменщиков
торпедо (москва)
фк волга (ульяновск)
Новости
спорт, первая лига, кирилл фольмер, дмитрий каменщиков, торпедо (москва), фк волга (ульяновск)
Футбол, Спорт, Первая лига, Кирилл Фольмер, Дмитрий Каменщиков, Торпедо (Москва), ФК Волга (Ульяновск)
"Торпедо" проиграло "Волге" в матче Первой лиги

Футболисты "Торпедо" проиграли "Волге" в матче Первой лиги

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Торпедо" в гостях уступил ульяновской "Волге" в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в Ульяновске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Кирилл Фольмер (6-я минута) и Дмитрий Каменщиков (18).
"Волга", набрав 21 очко, поднялась на 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Торпедо" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.
В 21-м туре "Волга" примет екатеринбургский "Урал" 29 ноября, а на следующий день "Торпедо" в гостях сыграет с костромским "Спартаком".
"Шинник" разгромил "Чайку" в матче Первой лиги
16 ноября, 19:48
16 ноября, 19:48
 
