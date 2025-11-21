В Татарстане бизнесмен получил 2,5 года колонии за мошенничество с землей

КАЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Набережночелнинский городской суд приговорил бизнесмена Валерия Чулакова, обманувшего муниципалитет на 62 миллиона рублей при продаже земельных участков, к 2,5 годам колонии общего режима, сообщила прокуратура Татарстана.
"Суд признал 64-летнего Валерия Чулакова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По материалам дела, с 9 октября 2023 года по 1 февраля 2024 года Чулаков обманом получил право на муниципальные земельные участки в Тукаевском районе Татарстана. Он обменял свои 25 участков, которые стоили свыше 46 миллионов рублей, на пять участков в том же районе, но общей стоимостью более 109 миллионов рублей. При этом его участки имели ограничения и обременения, которые не позволяли использовать их для строительства жилья, соответственно, имели более низкую стоимость.
Следствием и судом установлено, что для того, чтобы получить больше денег за свои земельные участки, Чулаков попросил кадастрового инженера оценить их без учета имеющихся ограничений, что и позволило завысить их стоимость. После этого мужчина зарегистрировал на себя право собственности на новые участки.
В результате действий Чулакова муниципальному образованию "Тукаевский муниципальный район" был причинен материальный ущерб на сумму свыше 62 миллионов рублей.