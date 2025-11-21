Рейтинг@Mail.ru
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 21.11.2025 (обновлено: 15:56 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/taktika-2056621572.html
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России - РИА Новости, 21.11.2025
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России
Россия успешно использует гиперзвуковую ракету "Циркон" для поражения сухопутных целей на Украине, что напоминает Киеву и его союзникам о серьезности ее... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:51:00+03:00
2025-11-21T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987137924_225:193:1802:1080_1920x0_80_0_0_5b1d9059a9e312bb95077590580da4be.jpg
https://ria.ru/20250821/udary-2036733727.html
https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987137924_382:97:1693:1080_1920x0_80_0_0_581369a7f3f0c8db7cc7734a47b65879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия
"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России

NI: применение Россией ракет Циркон на суше несет в себе четкий сигнал для Киева

© Минобороны РоссииЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Минобороны России
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия успешно использует гиперзвуковую ракету "Циркон" для поражения сухопутных целей на Украине, что напоминает Киеву и его союзникам о серьезности ее намерений, пишет издание The National Interest.

"Хотя оружие изначально предназначалось для использования на море, русские используют его также на суше, чтобы выслать Киеву и его заморским покровителям недвусмысленный сигнал: нового статус-кво в украинском конфликте Москва не потерпит", — говорится в материале.
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Украинская армия лишилась "глубокого тыла": мощный удар ВКС России
21 августа, 15:00
Издание отмечает чрезвычайную гибкость российской системы “Циркон”, в связи с возможностью ее применения как на море, так и на суше.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"
27 марта, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала