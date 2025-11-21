"Москва не потерпит". В США предупредили Украину о пугающей тактике России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия успешно использует гиперзвуковую ракету "Циркон" для поражения сухопутных целей на Украине, что напоминает Киеву и его союзникам о серьезности ее намерений, пишет издание The National Interest.
"Хотя оружие изначально предназначалось для использования на море, русские используют его также на суше, чтобы выслать Киеву и его заморским покровителям недвусмысленный сигнал: нового статус-кво в украинском конфликте Москва не потерпит", — говорится в материале.
Издание отмечает чрезвычайную гибкость российской системы “Циркон”, в связи с возможностью ее применения как на море, так и на суше.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
